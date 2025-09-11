Connectez-vous
Forum d'affaires à Abou Dhabi : le Sénégal séduit les investisseurs émiratis

Jeudi 11 Septembre 2025

Un forum économique s’est ouvert jeudi à Abou Dhabi entre officiels sénégalais et investisseurs des Émirats arabes unis, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats.

La rencontre, présidée par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Abdourahmane Sarr, a permis de présenter les opportunités d’investissement au Sénégal. Plusieurs membres du gouvernement, dont Cheikh Diba (Finances et Budget), Birame Soulèye Diop (Énergie et Mines) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique), ont participé à ce forum.

Du côté émirati, le président des chambres consulaires Umai Ben Salem, ainsi que de nombreux investisseurs, étaient présents. La rencontre s’est clôturée par la signature de plusieurs accords entre entreprises sénégalaises et émiraties.

Le directeur général de l’APIX, Bacary Séga Bathily, a exposé les réformes en cours sur le Code des investissements, le Code général des impôts, le Code des douanes et la loi sur le partenariat public-privé. Il a mis en avant les secteurs stratégiques que sont l’énergie, l’agriculture, le numérique et les infrastructures, en soulignant la stabilité politique et la position géographique du Sénégal.

« Imaginez un pays bordé par 700 kilomètres de côte maritime, qui n’a jamais connu de coup d’État et qui a le président le plus jeune d’Afrique démocratiquement élu », a-t-il lancé devant les investisseurs.

Le ministre Abdourahmane Sarr a, quant à lui, rappelé la Vision 2050 du Sénégal, insistant sur l’amélioration du climat des affaires. Pierre Goudiaby Atépa, représentant du secteur privé, a décrit le Sénégal comme la "porte d’entrée" de l’Afrique de l’Ouest, appelant à renforcer la coopération économique entre Dakar et Abou Dhabi.
 



