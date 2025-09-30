France : le diplomate sud-africain Nkosinathi Emmanuel Mthethwa retrouvé mort à Paris

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France, a été retrouvé mort mardi à Paris, moins de 24 heures après la déclaration de sa disparition, ont rapporté plusieurs médias français.



Selon le site 20 Minutes, le diplomate aurait mis fin à ses jours en se jetant du 22e étage de l’hôtel Hyatt, porte Maillot, dans le 17e arrondissement. Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP).



La disparition de M. Mthethwa avait été signalée lundi après-midi, son téléphone ayant cessé de borner vers 15 heures, avec une dernière localisation dans le bois de Boulogne, selon Le Parisien. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs.



Âgé de 57 ans, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa avait été nommé ambassadeur à Paris en février 2024. Ancien militant anti-apartheid, il a siégé à l’Assemblée nationale sud-africaine et occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l’ANC, dont celle de secrétaire à l’organisation de la Ligue de jeunesse. Il avait également été délégué permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’Unesco.



