Fusion Pastef : L'appel ferme d'Ousmane Sonko à l’ouverture politique

Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, a profité de la cérémonie de fusion avec plusieurs formations alliées tenue hier vendredi pour adresser une mise en garde à ses troupes contre l'autosatisfaction.





Alors que la formation au pouvoir absorbe de grands blocs politiques, notamment les partis de Habib Sy, Malick Gakou et Dame Mbodj, Ousmane Sonko a fermement invité ses militants à rejeter l'entre-soi.



« L’une des plus grandes erreurs, c’est de penser que nous sommes majoritaires dans ce pays et qu’il n’est pas nécessaire de s’ouvrir », a-t-il martelé, rappelant que la politique demeure une compétition permanente.





Saluant l'engagement des militants de base dont le parcours incarne le « don de soi pour la patrie », celui qui est à l'origine du nom Pastef a plaidé pour la construction d’un appareil politique solide, durable et doté d’un leadership pluriel. Cette grande mise au point survient au moment où le parti tient son congrès extraordinaire, après plusieurs reports successifs constatés depuis le mois d'avril 2026.





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