Sénégal : Les directives fermes de la Primature pour sécuriser les intrants agricoles

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a insisté sur l’urgence de sécuriser l'approvisionnement du monde rural et de garantir la sécurité alimentaire. Lors de cette réunion, M. Lô a également mis l'accent sur d'autres dossiers cruciaux à enjeux immédiats, notamment l'organisation des examens et concours nationaux ainsi que le déploiement des mesures de prévention contre les inondations.





Pour impulser ce nouveau cap dans le pilotage central de l'État, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, a indiqué que la priorité absolue sera désormais axée sur une gestion harmonieuse des interfaces institutionnelles, marquant une volonté ferme d'accélérer l'appareil administratif.





Le changement de paradigme prôné par Ahmadou Al Aminou Lô exige de rompre définitivement avec la bureaucratie traditionnelle. Il préconise ainsi de passer d’une logique centrée sur les procédures à une dynamique orientée vers la résolution concrète des problèmes, et de substituer la logique d’activités par une culture de résultats tangibles.





Refusant le cloisonnement et les approches purement sectorielles, le Premier ministre appelle à une coopération systémique où chaque ressource publique mobilisée doit produire le maximum de valeur pour les citoyens. Pour traduire cette efficience sur le terrain, le gouvernement veillera à l'alignement strict de ses actions sur les priorités de l'Agenda Sénégal 2050, tout en adaptant les arbitrages budgétaires aux objectifs de transformation.





Sur le plan de la gouvernance interne, M. Lô a pointé l'urgence d'élaborer un Code d’éthique et de déontologie des agents de l’Administration publique, parallèlement au renforcement de la cybersécurité, de la gestion des risques et à l'ajustement structurel des Plans Diomaye pour la Casamance et le Sénégal oriental.





MS/NDARINFO





