Gang de Bel-Air : Une femme interpellée pour avoir écoulé les bijoux volés sous la menace d'armes

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a franchi une nouvelle étape dans le démantèlement de la redoutable bande de malfaiteurs qui semait la terreur entre Dalifort et Bel-Air.



Après l'arrestation des principaux exécutants, les enquêteurs ont mis la main sur une receleuse stratégique. Cette dernière est suspectée d'être la plaque tournante du réseau, ayant acquis la majeure partie des bijoux en or dérobés lors d'assauts d'une extrême violence, marqués par l'usage d'armes à feu, l'effraction et l'escalade nocturne.





La mise en cause a été placée en garde à vue pour recel de malfaiteurs et de produits issus de vols aggravés. Cette interpellation est capitale pour la suite des investigations, car elle permet de remonter la chaîne de revente des objets volés.



La police poursuit ses recherches pour recouvrer les bijoux écoulés et identifier d'éventuels autres complices, tout en réitérant son appel à la vigilance et à l'utilisation de sa plateforme de signalement pour garantir la sécurité des populations.





