Gaza : Macron exhorte Netanyahu à "sortir de la fuite en avant meurtrière"

Mardi 26 Août 2025

Le président français Emmanuel Macron a jugé mardi "inacceptables" et "offensantes" les accusations d’inaction formulées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’encontre de la France dans la lutte contre l’antisémitisme.

Dans une lettre rendue publique par Le Monde, le chef de l’État estime que cette lutte "ne saurait être un sujet d’instrumentalisation". Il appelle par ailleurs M. Netanyahu à mettre fin à une "fuite en avant meurtrière et illégale" à Gaza, et à cesser la "recolonisation injustifiable" de la Cisjordanie.

Selon lui, la stratégie actuelle du gouvernement israélien "expose [Israël] à l’indignité et [son peuple] à une impasse".
 



