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Touba : Deux individus arrêtés pour le viol d'un élève coranique de 12 ans

Samedi 11 Avril 2026 - 15:00

Touba : Deux individus arrêtés pour le viol d'un élève coranique de 12 ans

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, ce jeudi 9 avril, à l'interpellation de deux individus poursuivis pour actes contre nature, viol et détournement de mineur. La victime est un jeune élève coranique âgé de seulement 12 ans.
 

L'alerte a été donnée par l'enfant lui-même, qui a formellement désigné ses agresseurs. Sous la pression de la communauté locale, les suspects ont été conduits devant les autorités policières. Une expertise médicale, immédiatement requise, a confirmé l'horreur : le certificat médical corrobore en tous points les accusations de l'élève.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


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