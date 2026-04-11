Touba : Deux individus arrêtés pour le viol d'un élève coranique de 12 ans

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, ce jeudi 9 avril, à l'interpellation de deux individus poursuivis pour actes contre nature, viol et détournement de mineur. La victime est un jeune élève coranique âgé de seulement 12 ans.





L'alerte a été donnée par l'enfant lui-même, qui a formellement désigné ses agresseurs. Sous la pression de la communauté locale, les suspects ont été conduits devant les autorités policières. Une expertise médicale, immédiatement requise, a confirmé l'horreur : le certificat médical corrobore en tous points les accusations de l'élève.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.





MS/NDARINFO



