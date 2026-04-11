Justice : Me Abdoulaye Tine porte plainte contre le journal « Yoor Yoor »

Me Abdoulaye Tine, Président du Conseil d'administration (PCA) de la Sogepa Sn, a annoncé le dépôt d'une plainte contre Serigne Saliou Guèye, Directeur de publication du journal « Yoor Yoor ».



Le PCA reproche au quotidien la publication, le 8 avril dernier, d'un article qu'il juge diffamatoire, l'accusant d'avoir exigé des avantages de luxe, notamment un véhicule haut de gamme et un appartement au Plateau dès sa nomination.





Dans sa plainte, Me Tine qualifie ces allégations de « matériellement et volontairement fausses ». Il précise qu'à son arrivée, il a constaté que son prédécesseur était reparti avec le véhicule de fonction et conservait l'appartement jusqu'en juin 2025. L'avocat affirme avoir simplement sollicité des moyens de travail équivalents à ceux de son prédécesseur, demande qui s'est heurtée à un refus de la Direction générale.



Me Abdoulaye Tine souligne avoir finalement acheté son propre véhicule à ses frais personnels. Il dénonce également le refus du journal de publier son droit de réponse, ce qui l'a conduit à porter l'affaire devant les tribunaux pour rétablir son honneur.





MS/NDARINFO



