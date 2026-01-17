Connectez-vous
Guinée Conakry : Diomaye à la prestation de serment de Mamadi Doumbouya

Samedi 17 Janvier 2026

Le Président Bassirou Diomaye Faye a effectué ce samedi 18 janvier un déplacement à Conakry pour assister à la cérémonie d'investiture du Général Mamadi Doumbouya, réélu à la tête de la République de Guinée.


Cette visite intervient au lendemain du retour du chef de l'État sénégalais d'une tournée au Proche-Orient. Elle témoigne de la priorité accordée par Dakar aux relations avec son voisin du sud.
 

Un signal diplomatique fort
 

La Présidence de la République a souligné que ce déplacement illustre « l'importance accordée par le Sénégal au renforcement des relations fraternelles entre les deux pays ». Ces relations reposent sur « le respect mutuel, le dialogue et une coopération durable au service des peuples sénégalais et guinéen », selon le communiqué officiel.
 

La présence du Président Faye à cette cérémonie s'inscrit dans la dynamique de rapprochement régional promue par les nouvelles autorités sénégalaises depuis leur accession au pouvoir en avril 2024.
 

Contexte de la transition guinéenne
 

Le Général Mamadi Doumbouya avait pris le pouvoir en septembre 2021 à la suite d'un coup d'État qui avait renversé Alpha Condé. Après une période de transition, il a été élu président lors d'un scrutin organisé dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel.
 

Son investiture officielle marque une étape importante pour la Guinée, pays qui entretient des liens historiques, culturels et économiques étroits avec le Sénégal. Les deux nations partagent une frontière commune et des communautés transfrontalières aux destins liés.
 

Renforcement de l'axe Dakar-Conakry
 

Cette visite pourrait ouvrir la voie à une intensification de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, notamment les infrastructures de transport, les échanges commerciaux et la gestion commune des ressources naturelles.
 

Le Président Faye poursuit ainsi son agenda diplomatique africain, après plusieurs déplacements sur le continent depuis son élection.

Ms/Ndarinfo
 


