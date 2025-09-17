Guirassy annonce un décret sur le port obligatoire de l’uniforme scolaire pour l’année prochaine

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé qu’un décret, actuellement en préparation, rendra obligatoire le port de l’uniforme scolaire à partir de l'année prochaine.



"Ce décret est en gestation et devrait entrer en vigueur d’ici l’année prochaine", a déclaré le ministre lors d’une visite effectuée mardi dans deux écoles élémentaires de Dakar, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.







"Peut-être pas cette année, mais avec les réformes en cours, nous pensons que d'ici l'année prochaine, ce décret sera promulgué", a ajouté M. Guirassy.





Lors de cette visite dans les écoles élémentaires HLM4 et El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (anciennement Clémenceau), le ministre a souligné les défis rencontrés par le système éducatif, notamment les infrastructures, la cantinisation des établissements, ainsi que certains problèmes sécuritaires qui affectent le bon déroulement de l’apprentissage. Il a également mis en lumière les difficultés rencontrées par de nombreux élèves, qui abandonnent l’école faute de conditions d’apprentissage adéquates.







"Quand on parle de l'environnement scolaire, il ne s'agit pas seulement des bâtiments, mais d'un ensemble qui inclut la sécurité, le climat social et le bien-être de l'enfant. Ces éléments doivent être au cœur de nos préoccupations", a précisé le ministre.







