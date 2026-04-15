Hommage national : le Sénégal s'apprête à célébrer les 100 ans de Me Wade.

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) a officiellement lancé les préparatifs pour la célébration du centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade, prévu le 29 mai 2026. Dans une correspondance transmise aux proches de l’ancien chef d’État et aux responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS), le gouvernement exprime sa volonté d’organiser une commémoration à la hauteur de cette « figure tutélaire du Sénégal contemporain ».





L’hommage de l’État vise à saluer le rôle historique de Me Abdoulaye Wade dans la consolidation de la démocratie sénégalaise, notamment à travers la première alternance pacifique de 2000, ainsi que son engagement indéfectible pour le panafricanisme.





Le ministère souligne également l'importance de son héritage infrastructurel et culturel, citant des monuments emblématiques tels que le Monument de la Renaissance africaine, le Musée des Civilisations noires et le Grand Théâtre national. Une rencontre entre les autorités et l’entourage de l'ancien président est sollicitée pour définir les modalités de cet événement qui se veut « populaire et national ».





MS/NDARINFO

