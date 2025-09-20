IA à l’école : Le Ministère de l’Éducation se lance dans la révolution numérique

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Ministère de l’Éducation nationale (MEN) a pris position en faveur de l’intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques pédagogiques, soulignant que l'IA sera adoptée de manière progressive, éthique et inclusive dès cette rentrée. Le ministère a également annoncé la mise en place d’un programme de formation pour 105 000 enseignants, avec le soutien de l'Université numérique, pour les initier à l’utilisation éducative et responsable de l’IA.



Cette initiative, qui inclut un module spécifique sur l’usage de l'IA, vise à renforcer les compétences professionnelles des enseignants, encourager l’innovation pédagogique et offrir aux apprenants des outils technologiques adaptés. Le ministère de l’Éducation, par la voix de son ministre Moustapha Guirassy, a rassuré que l’IA ne viendrait pas remplacer les enseignants, mais les accompagnerait, les rendant plus efficaces tout en renforçant l’équité dans l’éducation.



Concernant les élèves des zones reculées, le ministère reconnaît la difficulté d’accès à une connexion internet permanente, mais insiste sur le fait que des solutions ponctuelles existent, à l’instar de l’utilisation populaire de WhatsApp pour l’accès à l’information. De plus, dans le cadre de la Stratégie Nationale d'Éducation (SNE 25-29), des mesures seront prises pour améliorer cette situation.



Par ailleurs, dans un souci de soutenir l’enseignement des disciplines scientifiques, le ministre a annoncé la distribution de 5 000 ordinateurs pour les élèves de 1ère et Terminale en séries S1 et S3. Cette dotation, selon le ministère, vise à préparer les jeunes aux compétences numériques avancées et à les équiper pour l'utilisation de l'IA, tout en promouvant les filières scientifiques.



Le projet, dans son ensemble, vise à moderniser l’éducation sénégalaise et à former une génération capable de maîtriser les technologies du XXIe siècle, contribuant ainsi à l’innovation et au développement du pays.

