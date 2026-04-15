Ila Touba : L'agent de police Omar Ndiaye décède dans un accident de la circulation

Une nouvelle perte des forces de défense et de sécurité enregistrée sur la route. Il s'agit de l’agent Omar Ndiaye, survenu le mardi 14 avril 2026. Le fonctionnaire a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur l'autoroute « Ila Touba ».





Membre de la 44ème promotion des élèves agents de police, Omar Ndiaye était affecté au Commissariat spécial de Touba. Ce nouveau drame vient alourdir un bilan déjà sombre pour l'institution policière, qui fait face à une succession d'accidents mortels impliquant ses agents sur les axes routiers ces dernières 48 heures.





Dans un communiqué, la Direction générale de la Police nationale a exprimé sa douleur et présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues du commissariat de Touba.





MS/NDARINFO

