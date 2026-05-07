NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Infanticides et vengeances : quand l’enfant devient le bouclier sanglant des conflits d’adultes

Jeudi 7 Mai 2026 - 14:55

Infanticides et vengeances : quand l’enfant devient le bouclier sanglant des conflits d’adultes

Au Sénégal, une série de crimes atroces impliquant des mineurs comme victimes de leurs propres parents ou proches secoue régulièrement l'opinion publique. Au-delà des cas classiques d'infanticide, une tendance plus insidieuse émerge : celle du crime par procuration, où l'enfant est sacrifié pour atteindre un conjoint ou un rival. Ces drames, marqués par une brutalité inouïe, révèlent les failles profondes de la cellule familiale et la violence de certains conflits conjugaux.
 

L'affaire de Rosso, survenue en février 2026, est l'un des exemples les plus récents de cette dérive. Un orpailleur de 28 ans y a ôté la vie à ses deux enfants, âgés de 3 et 10 ans, par pure vengeance contre son épouse. Les traumatismes crâniens sévères relevés par les médecins légistes témoignent d'une rage dirigée non pas vers l'enfant, mais vers ce qu'il représente : le lien indéfectible avec l'autre parent.

La polygamie et la jalousie entre coépouses figurent également parmi les mobiles récurrents. En octobre 2024, le drame de Yeumbeul avait révélé la cruauté d'une femme de 36 ans qui, pour blesser sa coépouse, avait jeté un nourrisson de 14 mois dans un puits à Tivaouane Peulh. Ici, l'enfant n'est plus un être à protéger, mais un objet de torture psychologique utilisé pour détruire "l'adversaire" au sein du foyer.

Ces tragédies touchent toutes les couches sociales, comme en témoigne le suicide collectif orchestré par un chirurgien-dentiste à Dakar en 2021. Incapable de supporter une séparation, ce dernier avait tué ses trois enfants avant de se donner la mort. Dans chaque dossier, des psychiatres soulignent une constante : le passage à l'acte est souvent précédé d'un climat familial devenu insupportable où l'enfant, sans défense, devient la cible ultime de déséquilibres psychologiques profonds.
 

Cette réalité alarmante interroge aujourd'hui la société sénégalaise sur la nécessité d'une meilleure prise en charge des violences intrafamiliales et de la santé mentale. Face à ces "crimes de l'ombre", la protection de l'enfance ne peut plus se limiter au cadre législatif, mais doit impérativement intégrer un suivi social et psychologique préventif pour les foyers en situation de rupture ou de crise aiguë.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026

Interview présidentielle : Martin Faye s'insurge contre la « mise à l'écart » de la RTS

02/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Infanticides et vengeances : quand l’enfant devient le bouclier sanglant des conflits d’adultes

07/05/2026

Natation : Oumy Diop sacrée championne d’Afrique avec un record national historique

07/05/2026

Sommet « Africa Forward » : Bassirou Diomaye Faye en mission à Nairobi du 11 au 13 mai

07/05/2026

Mafia des marchés publics : un vaste réseau de faussaires démantelé à la Médina

07/05/2026

Patriotisme économique : Bassirou Diomaye Faye fixe l'échéance de juin 2026 pour la nouvelle loi

07/05/2026

Affaire Bébé Diène : un 12e suspect arrêté dans le vaste réseau de trafic d'identité

07/05/2026