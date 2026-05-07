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Modernisation financière : la Senelec mobilise 120 milliards de FCFA sur le marché régional

Jeudi 7 Mai 2026 - 11:00

Modernisation financière : la Senelec mobilise 120 milliards de FCFA sur le marché régional

La Société nationale d'électricité (Senelec) vient de franchir un palier historique dans sa stratégie de financement. Avec la première cotation de son Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) Senelec 2025-2030, l'entreprise publique a réussi à mobiliser 120 milliards de FCFA. Lors de la cérémonie officielle, le Directeur général Papa Toby Gaye a salué une étape déterminante pour la solidité financière de l'institution.
 

Cette opération se distingue par une double innovation majeure, une première de cette ampleur en Afrique de l'Ouest. Elle combine le lancement d'un « Gridbond », destiné au financement de projets concrets de transition énergétique, et d'un « Sustainability Linked Bond ». Ce dernier mécanisme lie contractuellement le coût du financement à l'atteinte d'objectifs de durabilité ambitieux, marquant un engagement fort pour le développement durable.
 

Pour la Senelec, cette levée de fonds vise avant tout à diversifier ses sources de financement et à optimiser la gestion de ses créances. En renforçant sa liquidité et en sécurisant ses flux de trésorerie, la société se donne les moyens de répondre à la demande croissante en électricité tout en améliorant la qualité de son service à travers le pays.
 

Le succès de cette titrisation repose sur un partenariat solide avec des acteurs clés comme la BOAD Titrisation et les autorités du marché financier régional. Papa Toby Gaye a réaffirmé son engagement en faveur de la discipline financière et de la transparence, promettant aux investisseurs que cette étape n'est que le début d'un processus continu de modernisation institutionnelle pour le secteur énergétique sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 



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