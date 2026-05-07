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Affaire Bébé Diène : un 12e suspect arrêté dans le vaste réseau de trafic d'identité

Jeudi 7 Mai 2026 - 11:00

Affaire Bébé Diène : un 12e suspect arrêté dans le vaste réseau de trafic d'identité

L’enquête sur le démantèlement d’un réseau de falsification de documents administratifs, révélée par l’affaire impliquant le lutteur Bébé Diène, vient de connaître un nouveau coup de théâtre. L’interpellation du commerçant B. Thiam, établi au Lac Rose, porte désormais à douze le nombre de personnes arrêtées. Ce coup de filet, mené par les enquêteurs après des investigations de la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf), met à jour un système industriel de fraude à la nationalité.

Le mode opératoire du réseau reposait sur une complicité au cœur de l'administration. Les investigations pointent du doigt la commune de Wakhinane-Nimzatt, où l’officier d’état civil Hamady Diallo, alias « Nini », est soupçonné d’avoir facilité la délivrance de faux actes de naissance. Ces documents permettaient ensuite à des ressortissants étrangers d’obtenir indûment l’ensemble de la panoplie administrative sénégalaise : cartes d’identité, passeports, permis de conduire et certificats de nationalité.
 

B. Thiam est soupçonné d'avoir été l'un des principaux rabatteurs de ce réseau, identifiant des "clients" étrangers prêts à payer pour une identité sénégalaise de substitution. Ce nouveau rebondissement confirme l'ampleur nationale du dossier, qui ne se limite plus au milieu de la lutte mais touche directement à la sécurité des titres d'identité du pays.


Les douze mis en cause, dont le lutteur Mamadou Thiam (Bébé Diène) et l'officier d'état civil, ont été déférés devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Ils font face à une liste de chefs d'inculpation accablants : association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture authentique, obtention indue de documents administratifs et substitution de parent.
 

MS/NDARINFO
 



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