Patriotisme économique : Bassirou Diomaye Faye fixe l'échéance de juin 2026 pour la nouvelle loi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, passe à la vitesse supérieure pour la souveraineté économique du Sénégal. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2026, il a ordonné la finalisation, avant la fin du mois de juin, du projet de loi d’orientation sur le patriotisme économique. Ce texte stratégique vise à sanctuariser la préférence nationale et à donner aux entreprises locales les moyens de devenir les véritables moteurs de la croissance.





Cette directive fait suite au Conseil stratégique de l’Initiative présidentielle « Sunu Champions » tenu le 28 avril dernier. Le Chef de l’État a appelé le Gouvernement, les structures publiques et les organisations patronales à une mobilisation totale pour matérialiser cette vision inclusive. Pour le Président, la relance passe par un secteur privé national fort, soutenu par le développement des filières scientifiques et un déploiement intensif de la formation professionnelle dès le collège.





Pour assainir l'environnement des affaires, le Président Faye a prescrit une accélération des réformes législatives. Il a ainsi exigé la finalisation immédiate des projets de Code des Douanes et de Code général des Impôts. Parallèlement, il mise sur la digitalisation intégrale des procédures administratives, avec la systématisation des guichets uniques, pour simplifier radicalement le parcours des investisseurs.





Le Chef de l'État a également abordé des leviers conjoncturels critiques pour la survie des entreprises. Il a insisté sur l'apurement de la dette intérieure, une mesure jugée indispensable pour la relance du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP). Cette dynamique s'inscrit dans le cadre global de la Stratégie nationale de Promotion de l’Investissement et du déploiement de la nouvelle Politique industrielle du Sénégal.





L'une des annonces majeures concerne enfin le financement structurel de l'économie réelle. Le Président a instruit l’ouverture de concertations pour la mise en place d’un dispositif bancaire national dédié au financement du développement. Cet outil financier doit permettre de rompre avec la dépendance aux capitaux extérieurs et de soutenir directement les projets structurants portés par les champions nationaux du secteur privé.



MS/NDARINFO



