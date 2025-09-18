Infrastructures routières : Les grands chantiers qui attendent le ministre Déthié Fall

Le ministre des Infrastructures sortant, Yankhoba Diémé, a transmis plusieurs dossiers clés à son successeur, Déthié Fall, dans le cadre du secteur des infrastructures routières du Sénégal. Parmi les principaux chantiers en cours, Diémé a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts dans divers projets majeurs.



Parmi les priorités figure le financement de l’entretien routier, un domaine qui nécessitera une gestion efficiente des ressources du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA). Le ministre sortant a également souligné la nécessité de poursuivre les discussions avec Eximbank pour lever la suspension des décaissements relatifs à l’autoroute Mbour - Fatick - Kaolack, un projet stratégique pour la région.



Concernant la route des Niayes, Diémé a rappelé que grâce à l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko lors de son déplacement en Chine, la situation financière du projet a été débloquée. Les travaux sont en cours et la livraison, initialement prévue pour juillet, a été reportée à décembre.



Le prolongement de la VDN pour relier Dakar, Tivaouane et Saint-Louis, ainsi que les travaux du second pont de Ziguinchor, un projet crucial pour la Casamance, ont également été évoqués. Ce dernier, d’un coût de 114 milliards de francs CFA, devrait bénéficier d’une forte participation des entrepreneurs locaux, conformément à une directive du Premier ministre.



En outre, Diémé a fait état des voiries de Dakar-Diamniadio-Saint-Louis, liées aux préparatifs des Jeux Olympiques, ainsi que du suivi du pont de Rosso, un projet d’envergure dont la réalisation est pilotée par Ageroute.



Le Programme Spécial de Désenclavement (PSD), visant la réhabilitation de 60 linéaires routiers pour un financement total de 491 milliards de francs CFA, représente également un défi majeur. Après un état des lieux ayant révélé des incohérences, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour relancer les chantiers, avec le soutien de la Banque Mondiale.



Diémé a exprimé son optimisme quant à la capacité de Déthié Fall à mener à bien ces projets et à maintenir la dynamique de développement des infrastructures du pays.



