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Insolite : La signature de Donald Trump va bientôt apparaître sur les billets de dollars

Vendredi 27 Mars 2026 - 10:59

Insolite : La signature de Donald Trump va bientôt apparaître sur les billets de dollars

Le Département du Trésor américain a annoncé que la signature du président Donald Trump figurera désormais sur les nouveaux billets de banque en dollars, une première historique pour un président en exercice qui met fin à une tradition vieille de 165 ans.


Habituellement, la monnaie fiduciaire papier aux États-Unis ne porte que les signatures du Secrétaire au Trésor et du Trésorier des États-Unis. Selon les autorités du Trésor, la signature manuscrite du 47e président remplacera celle du Trésorier sur les coupures. Les premiers billets de 100 dollars arborant cette nouvelle griffe devraient être imprimés dès le mois de juin 2026 avant d'être progressivement injectés dans l'économie, suivis ultérieurement par les autres dénominations.
 

Cette décision s'inscrit dans une série d'initiatives visant à marquer le nom et l'image de Donald Trump sur plusieurs institutions et symboles publics américains, à l'approche des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis (4 juillet). Bien que le design général des billets reste inchangé et que la loi fédérale interdise toujours l'apparition de portraits de personnes vivantes sur la monnaie, l'apposition de la signature présidentielle constitue une rupture majeure avec les usages monétaires de l'histoire des États-Unis.
 

MS/NDARINFO
 


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