Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Intech group épinglé dans une affaire de 1,771 milliard de F CFA

Jeudi 11 Septembre 2025

Intech group épinglé dans une affaire de 1,771 milliard de F CFA
Le quotidien Libération consacre sa Une à un trou financier massif impliquant Intech Group, visé par des plaintes d’Air Sénégal et des Grands Moulins de Dakar.

La société aurait collecté 1,221 milliard F CFA pour le compte d’Air Sénégal, jamais reversé, malgré des engagements écrits, une reconnaissance de dette et une proposition de moratoire.

La compagnie aérienne nationale a saisi la justice civile.
De leur côté, les Grands Moulins de Dakar, lésés à hauteur de 550 millions F CFA, ont déposé une plainte pénale pour abus de confiance.


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.