Israël bombarde des sites au Qatar : Doha condamne une « attaque lâche »

L’armée israélienne a annoncé lundi avoir mené une « frappe ciblée » contre la direction du Hamas, peu après des explosions entendues dans la capitale qatarie, Doha.



Dans un communiqué, Tsahal a précisé avoir agi « de manière indépendante » avec le Shin Bet, sans indiquer le lieu exact de l’opération. Selon plusieurs témoins et la chaîne Al Jazeera, un complexe abritant des membres du bureau politique du Hamas a été touché, alors que la délégation du mouvement islamiste palestinien était réunie pour discuter d’une proposition de cessez-le-feu.



Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a salué l’opération, affirmant sur X que « les terroristes n’auront aucune immunité face au long bras d’Israël ».



Le Hamas a dénoncé « un nouveau crime sioniste » visant ses négociateurs, tandis que le Qatar a condamné une « attaque lâche » contre des immeubles résidentiels. L’Iran a dénoncé une « violation flagrante » de la souveraineté qatarie.



Le Jihad islamique a également condamné ce qu’il qualifie « d’acte criminel flagrant », contraire au droit international.



On ignore pour l’heure s’il y a des victimes, mais l’ambassade des États-Unis à Doha a appelé ses ressortissants à rester à l’abri.



Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque du Hamas contre Israël, plusieurs hauts responsables du mouvement islamiste ont été ciblés à l’intérieur comme à l’extérieur de Gaza.



