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Italie : Deux Sénégalais interpellés pour trafic de stupéfiants

Vendredi 10 Avril 2026 - 09:40

Italie : Deux Sénégalais interpellés pour trafic de stupéfiants

La police italienne a procédé à l'interpellation de deux ressortissants sénégalais dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Les deux hommes, dont l'identité n'a été que partiellement révélée, ont été surpris en flagrant délit de détention et de vente de substances illicites lors d'un contrôle de routine dans un quartier sensible.
 

Selon les autorités locales, les suspects tentaient d'écouler une quantité importante de drogue dissimulée dans leurs effets personnels. Lors de la perquisition qui a suivi, les agents ont également saisi une somme d'argent liquide, soupçonnée d'être le fruit de leurs transactions illégales.

Les deux Sénégalais ont été placés en détention provisoire et mis à la disposition de la justice italienne. Cette nouvelle arrestation vient s'ajouter à une série d'interpellations visant des réseaux de revente dans les grandes métropoles italiennes, soulevant une fois de plus la question de la précarité et de la délinquance au sein de certaines communautés immigrées.
 

MS/NDARINFO
 


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