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Rufisque : Un homme de 33 ans écroué pour le viol de trois fillettes de 7 à 10 ans

Vendredi 10 Avril 2026 - 10:03

Rufisque : Un homme de 33 ans écroué pour le viol de trois fillettes de 7 à 10 ans

La ville de Rufisque est sous le choc après l'arrestation d'un homme de 33 ans, accusé d'avoir commis des viols répétés sur trois jeunes filles âgées de 7 à 10 ans. L'individu, dont le mode opératoire consistait à attirer ses victimes dans un endroit isolé en profitant de leur vulnérabilité, a été interpellé par les éléments du commissariat local suite à des dénonciations précises des familles.
 

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés sur une période prolongée avant que l'une des victimes ne finisse par briser le silence. Les examens médicaux pratiqués sur les fillettes auraient confirmé les agressions subies, provoquant une vive émotion et une colère sourde au sein de la communauté.

Le suspect a été placé en garde à vue et sera prochainement présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque. Ce nouveau drame relance le débat sur la protection des mineurs et la sévérité des peines contre les prédateurs sexuels au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


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