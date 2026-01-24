Mabouba Diagne annonce un excédent de 45 000 tonnes de pommes de terre

"La production nationale de pommes de terre pour la campagne 2026 est estimée à plus de 255 000 tonnes contre des besoins évalués à environ 210 000 tonnes sur une période de 14 mois incluant les moments de forte consommation comme la Tabaski, le Magal de Touba et les fêtes de fin d'année", a déclaré le ministre lors d'une rencontre avec les acteurs de la filière à Mbane, dans le département de Dagana.



