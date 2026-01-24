Connectez-vous
Mabouba Diagne annonce un excédent de 45 000 tonnes de pommes de terre

Samedi 24 Janvier 2026

Mabouba Diagne annonce un excédent de 45 000 tonnes de pommes de terre

La production nationale de pommes de terre attendue en 2026 est estimée à plus de deux cent cinquante-cinq mille tonnes contre des besoins évalués à environ deux cent dix mille tonnes sur une période de quatorze mois, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne. Cette performance ouvre des perspectives d'exportation vers la sous-région.
 

"La production nationale de pommes de terre pour la campagne 2026 est estimée à plus de 255 000 tonnes contre des besoins évalués à environ 210 000 tonnes sur une période de 14 mois incluant les moments de forte consommation comme la Tabaski, le Magal de Touba et les fêtes de fin d'année", a déclaré le ministre lors d'une rencontre avec les acteurs de la filière à Mbane, dans le département de Dagana.
 

Face à cet excédent de production, le gouvernement envisage désormais des opportunités d'exportation de pommes de terre vers la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des mécanismes innovants d'échanges commerciaux tels que des accords de troc agricole sont également à l'étude, selon Mabouba Diagne, qui voit dans cette performance un modèle pour d'autres filières.
 

En revanche, le ministre a reconnu que l'oignon demeure un défi majeur pour la souveraineté alimentaire du pays. Malgré une production nationale estimée à quatre cent cinquante mille tonnes, les besoins du marché et les pertes post-récolte liées à l'insuffisance des capacités de stockage persistent et handicapent sérieusement la filière.
 

Face à cette problématique, Mabouba Diagne a invité le secteur privé national à investir massivement dans les infrastructures de conservation. Il a souligné qu'un investissement de neuf milliards de francs CFA permettrait de créer une capacité de stockage supplémentaire de trente-cinq mille tonnes, contribuant ainsi à réduire considérablement les pertes et à stabiliser les prix sur le marché.


Le ministre a également exhorté Swamy Agri, acteur majeur du secteur, à renforcer sa responsabilité sociétale en collaborant avec les institutions nationales de recherche. Cette collaboration vise à proposer des kits techniques pour la pomme de terre et l'oignon, destinés à améliorer la productivité des petits producteurs et à restaurer la fertilité des sols dégradés par des décennies d'exploitation intensive.
 

MS/NDARINFO
 


