Mabouba Diagne annonce un excédent de 45 000 tonnes de pommes de terre

La production nationale de pommes de terre attendue en 2026 est estimée à plus de deux cent cinquante-cinq mille tonnes contre des besoins évalués à environ deux cent dix mille tonnes sur une période de quatorze mois, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne. Cette performance ouvre des perspectives d'exportation vers la sous-région.
"La production nationale de pommes de terre pour la campagne 2026 est estimée à plus de 255 000 tonnes contre des besoins évalués à environ 210 000 tonnes sur une période de 14 mois incluant les moments de forte consommation comme la Tabaski, le Magal de Touba et les fêtes de fin d'année", a déclaré le ministre lors d'une rencontre avec les acteurs de la filière à Mbane, dans le département de Dagana.
Face à cet excédent de production, le gouvernement envisage désormais des opportunités d'exportation de pommes de terre vers la sous-région, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des mécanismes innovants d'échanges commerciaux tels que des accords de troc agricole sont également à l'étude, selon Mabouba Diagne, qui voit dans cette performance un modèle pour d'autres filières.
En revanche, le ministre a reconnu que l'oignon demeure un défi majeur pour la souveraineté alimentaire du pays. Malgré une production nationale estimée à quatre cent cinquante mille tonnes, les besoins du marché et les pertes post-récolte liées à l'insuffisance des capacités de stockage persistent et handicapent sérieusement la filière.
Face à cette problématique, Mabouba Diagne a invité le secteur privé national à investir massivement dans les infrastructures de conservation. Il a souligné qu'un investissement de neuf milliards de francs CFA permettrait de créer une capacité de stockage supplémentaire de trente-cinq mille tonnes, contribuant ainsi à réduire considérablement les pertes et à stabiliser les prix sur le marché.
Le ministre a également exhorté Swamy Agri, acteur majeur du secteur, à renforcer sa responsabilité sociétale en collaborant avec les institutions nationales de recherche. Cette collaboration vise à proposer des kits techniques pour la pomme de terre et l'oignon, destinés à améliorer la productivité des petits producteurs et à restaurer la fertilité des sols dégradés par des décennies d'exploitation intensive.
