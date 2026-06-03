L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement annoncé la tenue de sa cérémonie de passation de service avec sa successeure, Madame Djiréye Clotilde Coly.
Cette passation officielle à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports est programmée pour ce jeudi 4 juin 2026, à partir de 11h00.
L'événement se déroulera au sein des locaux officiels dudit ministère, situés à la Cité Keur Gorgui à Dakar. Par le biais d'un message public, la ministre sortante a convié cordialement l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, les organisations de jeunesse, les partenaires institutionnels ainsi que les professionnels de la presse à prendre part à cette rencontre.
MS
Jeunesse et Sports : Khady Diène Gaye transmet le témoin à Djiréye Clotilde Coly ce jeudi
Mercredi 3 Juin 2026
L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement annoncé la tenue de sa cérémonie de passation de service avec sa successeure, Madame Djiréye Clotilde Coly.
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