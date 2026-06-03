Sénégal : Aminata Touré recadre le débat après les attaques d'Ousmane Sonko

Au lendemain des déclarations fracassantes d'Ousmane Sonko sur ses divergences avec le président Bassirou Diomaye Faye, la coordinatrice de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, est montée au créneau ce matin sur RFI pour rassurer l'opinion.





L’ancienne ministre de la Justice a fermement soutenu que la rupture politique intervenue ces derniers jours ne signifie en rien un abandon des engagements de gouvernance ni un renoncement aux réformes promises aux Sénégalais.





Répondant directement aux inquiétudes du patron de PASTEF sur une supposée volonté du chef de l'État d'adopter une approche moins offensive dans la poursuite des dossiers de gestion publique, Mimi Touré a recadré le débat en déclarant : « Pourquoi dire que c'est la fin de la reddition des comptes ? Peut-être que c'est au contraire le début d'une reddition des comptes conforme à l'indépendance de la justice ».





Pour le camp présidentiel, la gestion des affaires publiques et de la dette doit désormais obéir à la rigueur du droit et au pragmatisme économique plutôt qu'aux combats politiques. Aminata Touré a insisté sur la nécessité absolue de distinguer le droit des règlements de comptes politiques, rappelant que la haine envers un adversaire ne suffit pas pour qu'un juge le condamne.





Sur la question de la dette publique et les frictions liées aux relations avec le Fonds monétaire international (FMI), l'entourage du gouvernement plaide pour une approche très pratique face aux réalités budgétaires.



Réfutant le terme hautement sensible de « restructuration », qui rappelle le souvenir douloureux des programmes d'ajustement structurel des années 1980 (licenciements massifs, baisse des programmes sociaux), le pouvoir privilégie désormais la notion de « reprofilage » de la dette pour construire une stratégie soutenable pour les populations.





MS





