Force Covid-19 : Moustapha Diop libéré après une caution de 120 millions

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a remis en liberté, ce mercredi, le maire de Louga, Moustapha Diop.



L'édile et ancien ministre a été placé sous le régime du contrôle judiciaire après plusieurs jours de détention. Selon les informations exclusives obtenues par Seneweb, cette mesure de libération cruciale intervient immédiatement après que le responsable politique a consigné la somme de 120 000 000 de francs CFA auprès des autorités judiciaires compétentes.



Cette procédure s'inscrit dans le cadre des vagues d'auditions liées aux rapports de gestion des deniers publics sous l'ancien régime.



Pour rappel, Moustapha Diop avait été arrêté et inculpé dans le cadre de l’enquête judiciaire de grande envergure portant sur la gestion des fonds du Programme de résilience sociale et économique, communément appelés fonds « Force Covid-19 ». La consignation de cette importante caution lui permet ainsi de recouvrer la liberté en attendant que la commission d'instruction ne statue définitivement sur le fond de son dossier financier.





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