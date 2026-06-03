ONU : Macky Sall reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron pour sa candidature

Dans le cadre de sa candidature officielle au poste de Secrétaire général des Nations unies, l’ancien président sénégalais Macky Sall a été reçu ce mardi 2 juin 2026 à l’Élysée par le chef de l'État français Emmanuel Macron.





À l'issue de cette audience de haut niveau, l’ancien chef de l’État a salué « un accueil chaleureux » ainsi que des « échanges fructueux » avec son hôte au sein du palais présidentiel français. Cette importante rencontre diplomatique s’inscrit directement dans la dynamique des consultations stratégiques de grande envergure menées par Macky Sall à l'échelle internationale dans le cadre de sa campagne électorale pour prendre la tête de l’organisation onusienne.







Au cours de leur entretien en tête-à-tête, les deux hommes d'État ont largement convergé sur la nécessité de réformer en profondeur les institutions multilatérales mondiales. Selon les déclarations de M. Sall, l'ancien président africain et le dirigeant français partagent entièrement la vision commune d’« une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée ».





Cette transformation structurelle vise, selon les deux dirigeants, à renforcer l'efficacité globale de l'organisation, à moderniser sa représentativité géographique et à optimiser sa capacité de réponse face aux attentes pressantes des peuples et des différents États membres dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation.





MS/NDARINFO



