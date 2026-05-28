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Tabaski à Saint-Louis : L’Imam ratib appelle à refonder la famille

Jeudi 28 Mai 2026

Tabaski à Saint-Louis : L’Imam ratib appelle à refonder la famille

La célébration de l’Aïd el-Kébir s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement et une forte ferveur religieuse à  à la Mosquée de Saint-Louis, réunissant de nombreux fidèles ainsi que les autorités locales.

Dans un sermon, l'Imam ratib Cheikh Ahmed Tidjane Diallo a rappelé que la portée de cette fête solennelle dépasse de loin le simple sacrifice rituel du mouton. Pour le religieux, la Tabaski doit impérativement porter un message fort de refondation et de consolidation des valeurs de paix, de fraternité et de vivre-ensemble.
 

Le sermon de l'Imam Ratib s'est articulé autour d'un plaidoyer vigoureux pour la réhabilitation de la cellule familiale, " socle de toute communauté équilibrée et prospère" . Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a insisté sur l'urgence de restaurer le dialogue intergénérationnel, d'accorder un respect absolu et une juste considération aux parents, et de veiller rigoureusement à la bonne éducation des enfants.

Analysant les maux contemporains, il a souligné que " les phénomènes de violence et d’insécurité découlent de manière quasi systématique des défaillances et des faiblesses internes de la famille" . Selon lui, " la foi et la solidarité doivent d'abord s'enraciner au sein du foyer avant de pouvoir impacter positivement l'entourage et la société globale".


Présent à l’office, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué une allocution pleine de sens et d’enseignement, affirmant que l’accent mis sur la fraternité et la résilience est capital pour la stabilité sociale.

Le chef de l'exécutif régional et l'Imam ont lancé un appel conjoint invitant les populations à bannir les animosités, à promouvoir la patience, le partage et le pardon mutuel dans un contexte mondial marqué par diverses tensions. Ils ont rappelé que c’est exclusivement dans l’unité et la solidarité envers les plus démunis que la nation obtiendra la paix et la prospérité durable.


MS/NDARINFO
 



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