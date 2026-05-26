Justice : Deux complices d'une escroquerie au visa pour la Belgique déférés par la DNLT à Dakar

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet deux individus poursuivis pour complicité d’escroquerie au visa. Les mis en cause ont été formellement présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar le mercredi 20 mai 2026, à la suite d'investigations techniques menées par cette unité spécialisée de la Police nationale.





L’affaire a été initialement déclenchée par une plainte collective déposée le 5 mai dernier par deux plaignants s'estimant lésés. Les victimes accusent directement une femme de leur avoir soutiré un montant global de 5,5 millions de francs CFA en contrepartie d'une promesse d’obtention de visas pour la Belgique. Une fois les différentes tranches financières encaissées, la principale suspecte a coupé tout contact et s'est soustraite à ses engagements.





Les investigations financières de la DNLT ont permis de reconstituer les circuits d'encaissement de la fraude. La première victime a procédé au transfert d'une somme de 1,5 million de francs CFA via un service de transfert d'argent sur Mobile Money, des fonds dirigés vers le compte du frère de la suspecte. La seconde victime a remis trois chèques bancaires d'une valeur totale de 2 millions de francs CFA, dont deux étaient libellés au nom du même frère et le troisième établi au nom de sa belle-sœur.





Interpellés et interrogés dans les locaux de la division policière, le frère et la belle-sœur ont nié toute intention criminelle, affirmant avoir été manipulés. Le premier a reconnu la réception des fonds par son canal tout en assurant les avoir reversés intégralement à sa sœur, tandis que la seconde a contesté tout encaissement malgré les éléments matériels présentés par les enquêteurs. Les forces de l'ordre poursuivent activement les recherches afin de localiser et d'interpeller la principale suspecte, actuellement en fuite.





MS/NDARINFO



