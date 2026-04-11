Formalisation des entreprises : Obtenez votre NINEA en un clic sur E-Sénégal

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) franchit une nouvelle étape décisive dans la dématérialisation des procédures administratives avec le lancement de la plateforme E-NINEA.



Ce nouveau service permet désormais aux entrepreneurs sénégalais d'effectuer leur demande d'immatriculation au Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et des Associations (NINEA) directement en ligne.





Le NINEA, identifiant unique indispensable pour exister légalement et effectuer toute démarche administrative au Sénégal, est désormais accessible via le portail E-Sénégal ou sur le site dédié e-ninea.ansd.sn .



Si l'immatriculation est d'ores et déjà opérationnelle, l'ANSD annonce l'intégration prochaine de nouvelles fonctionnalités telles que la modification des données, la demande de duplicata et la radiation. Cette digitalisation vise à simplifier la formalisation des entreprises, garantissant un gain de temps et une transparence accrue pour les acteurs économiques.





MS/NDARINFO



