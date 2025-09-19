Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Justice : l’état de santé de Farba Ngom inquiète

Vendredi 19 Septembre 2025

Justice : l’état de santé de Farba Ngom inquiète
Le maire des Agnam, Farba Ngom, a été évacué d’urgence à l’hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, l’incident est survenu aux environs de 4 heures du matin.

‎Avant son transfert, les premiers soins lui ont été administrés au pavillon spécial de la prison, rattaché à l’hôpital Aristide Le Dantec.

Pour la défense de l’édile, la gravité de cet épisode n’est que la brutale matérialisation des nombreuses alertes médicales déjà signalées.
 


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.