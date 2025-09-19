Justice : l’état de santé de Farba Ngom inquiète

Le maire des Agnam, Farba Ngom, a été évacué d’urgence à l’hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, l’incident est survenu aux environs de 4 heures du matin.
Avant son transfert, les premiers soins lui ont été administrés au pavillon spécial de la prison, rattaché à l’hôpital Aristide Le Dantec.
Pour la défense de l’édile, la gravité de cet épisode n’est que la brutale matérialisation des nombreuses alertes médicales déjà signalées.
