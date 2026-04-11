Kaffrine : Six arrestations après la diffusion d'une vidéo intime d'une élève

Le Commissariat central de Kaffrine a mis fin aux agissements d'un réseau de diffusion de contenus illicites après une plainte déposée le 29 mars dernier par une élève du quartier Guinaw. L'affaire, qui secoue la localité, porte sur la divulgation d'une vidéo à caractère intime de la victime, initialement partagée avec une amie de confiance.





L'enquête menée par la Sûreté urbaine a révélé que la diffusion initiale est partie d'une amie de la victime, qui a agi par représailles suite à un différend verbal. Bien que la vidéo ait été partagée via un mode de lecture éphémère, plusieurs destinataires ont utilisé des moyens techniques pour sauvegarder le contenu et le rediffuser massivement. Grâce à l'exploitation des données numériques, les enquêteurs ont identifié et interpellé six individus.



Ces derniers, passés aux aveux lors de leur garde à vue, ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaffrine pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, collecte illicite de données et atteinte à la vie privée.





MS/NDARINFO



