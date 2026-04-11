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Dossier Keur Massar : Le "bongoman" Omar Gningue avoue être le rabatteur de Pape Cheikh Diallo

Samedi 11 Avril 2026 - 06:24

Dossier Keur Massar : Le "bongoman" Omar Gningue avoue être le rabatteur de Pape Cheikh Diallo
L'enquête menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar sur le dossier dossier tentaculaire "Pape Cheikh Diallo" gagne du terrain.  De nouveaux éléments accablants ont été réunis contre les protagonistes de cette affaire complexe, marquée par une série d'aveux et d'expertises techniques.

Après Hady Guèye, c'est au tour d'Omar Gningue, connu sous le pseudonyme de « bongoman-animateur », de passer aux aveux. Ce dernier a reconnu devant les enquêteurs avoir agi comme rabatteur pour le compte de l'animateur.


La force des preuves techniques a également conduit six nouveaux inculpés à la confession, ouvrant la voie à une énième vague d'arrestations. À ce stade, le bilan judiciaire est sans précédent pour la zone : le dossier compte déjà 63 arrestations, 61 mandats de dépôt et 2 contrôles judiciaires. Les autorités poursuivent leurs investigations pour démanteler l'intégralité de ce réseau.


MS/NDARINFO
 

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