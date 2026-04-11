Ziguinchor : arrestation d'un individu pour pédophilie sur une enfant de 2 ans.

La police a procédé, le 7 avril dernier, à l'interpellation d'un individu accusé de pédophilie et d'agression sexuelle sur une mineure de seulement deux ans au quartier Yamatogne à Ziguinchor.. Les faits, d'une cruauté inouïe, se seraient déroulés le 6 avril aux environs de 9 heures.





Le suspect, profitant de ses liens de proximité avec la famille, avait obtenu l'autorisation d'emmener la fillette à la boutique pour lui acheter des friandises. Inquiète de ne pas les voir revenir, la mère a fini par les localiser sous un arbre à palabres.





C'est durant la nuit que l'horreur a été suspectée, lorsque l'enfant a été prise de pleurs incessants dus à des douleurs génitales aiguës. Une expertise médicale requise par la police a malheureusement confirmé l'atrocité : le certificat médical fait état de « lésions traumatiques récentes », corroborant l'agression sexuelle. Le mis en cause a été immédiatement placé en garde à vue et devrait être présenté au parquet de Ziguinchor.





MS/NDARINFO



