Horreur à Bango : Un agent de sécurité aux aveux après des actes de pédophilie

Une vive consternation s'empare de Bango après l'arrestation d'un un homme d'une cinquantaine d'années. Le suspect, veuf et père de cinq enfants, se présentant comme agent de sécurité, est poursuivi pour des chefs d'accusation d'une extrême gravité : actes contre nature, viols sur mineurs de moins de 13 ans, pédophilie et menaces de mort.





L'affaire a éclaté suite à un signalement auprès de la gendarmerie concernant deux jeunes enfants, âgés de seulement 3 et 5 ans, qui se plaignaient de douleurs suspectes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause serait passé aux aveux, reconnaissant avoir attiré les deux victimes dans sa chambre avant d'abuser d'elles tour à tour.



Il a été placé en garde à vue en attendant d'être présenté devant le parquet.



MS/NDARINFO



