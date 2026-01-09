Kaffrine: un marché de 710 millions FCFA bâti sur du faux, l'Arcop déclenche une enquête

Un marché de construction de cinq postes de santé dans la région de Kaffrine d'un montant de 710,198 millions de francs CFA a été bâti sur du faux, révèle le quotidien Libération dans sa parution de ce vendredi.







L'entreprise Sante Yalla, attributaire du marché pour 525,475 millions FCFA TTC, et son directeur technique ont fait fabriquer de faux documents attribués aux laboratoires "Ndag Labo" et "Croute Labo", puis usurpé l'entièreté du Lnr-Btp, pour faire croire au Pudc que les travaux respectaient les normes.





L'Arcop (Autorité de régulation de la commande publique) a déclenché une enquête suite à un signalement du Pudc qui a découvert la magouille après une visite de terrain.





Les mis en cause mouillent le chef de la mission de contrôle et de supervision des travaux confiée au groupement Deco-Ic/Afric consult pour un montant de 184,723 millions FCFA TTC, selon le journal.





Le scandale porte sur la construction de cinq postes de santé dans la région de Kaffrine, un projet devant améliorer l'offre de soins dans cette zone.





L'affaire met en lumière les failles dans le contrôle de l'exécution des marchés publics et la nécessité de renforcer la surveillance des projets financés sur fonds publics.





L'enquête de l'Arcop devra déterminer l'étendue de la fraude et les responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans ce dossier.





MS/CSS/NDARINFO



