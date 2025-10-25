Kanel : Maïmouna Dièye remet une aide de 273 millions FCFA à plus de 2 000 ménages vulnérables

Une aide financière directe d’un montant de 273 240 000 francs CFA a été remise jeudi à 2 024 ménages vulnérables du département de Kanel, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de la Famille et de l’Équité, Maïmouna Dièye, dans le cadre de la Caravane de la Sécurité Alimentaire.



Chaque foyer, identifié à travers le Registre national unique (RNU), a reçu 135 000 francs CFA pour couvrir ses besoins essentiels. En complément, 12 tonnes de riz ont également été distribuées par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, notamment à l’attention des familles affectées par les récentes inondations.



« Cette initiative illustre l’engagement du gouvernement à garantir la dignité des citoyens, où qu’ils se trouvent. Elle s’inscrit dans notre stratégie de résilience sociale et de sécurité alimentaire », a déclaré la ministre, qui a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable de cette aide.



Mme Dièye a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, Caritas Internationale et Qatar Charity, pour leur accompagnement dans la mise en œuvre de cette opération.



Elle a par ailleurs invité les collectivités locales à intensifier les efforts en faveur des femmes et des jeunes, soulignant que la sécurité alimentaire doit s’inscrire dans une vision de développement durable et inclusif.



« Votre résilience est une source d’inspiration pour toute la Nation », a conclu la ministre.

