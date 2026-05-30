Kolda : 10 ans de prison pour viol collectif sur une fillette

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda a prononcé une peine de dix ans de réclusion criminelle à l'encontre de deux individus reconnus coupables de viol collectif et d'usurpation de fonction. Les accusés, B. Souané, 20 ans, et D. Kandé, 26 ans, avaient tendu un piège d'un cynisme exceptionnel à une fillette de 12 ans, D. Seydi, dans la nuit du 1er au 2 juin 2024 en marge d'une cérémonie religieuse au quartier Bouna Kane.



Se faisant passer pour des agents de police sous prétexte d'un contrôle d'identité, ils avaient entraîné l'enfant vers un terrain de basket totalement isolé avant de la déshabiller et de l'agresser sexuellement à tour de rôle. Devant la barre, les deux condamnés ont fini par passer aux aveux, revenant sur leurs dénégations initiales devant le juge d'instruction.



Le tribunal les a également condamnés à verser conjointement 500 000 francs CFA de dommages et intérêts à la jeune victime.





SN/NDARINFO



