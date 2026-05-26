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Ziguinchor : Un minibus bascule dans le fleuve Casamance au pont Émile Badiane, au moins un mort

Mardi 26 Mai 2026

Ziguinchor : Un minibus bascule dans le fleuve Casamance au pont Émile Badiane, au moins un mort
Un grave accident de la circulation routière s’est produit ce mardi 26 mai 2026 sur le fleuve Casamance, au niveau de l'infrastructure du pont Émile Badiane à Ziguinchor. Un véhicule de transport en commun de type minibus, qui avait pris le départ en direction de la capitale, Dakar, a subitement fait une sortie de route avant de basculer et de sombrer dans les eaux du fleuve dans des circonstances techniques qui restent à élucider.


Le premier bilan provisoire établi par les services médicaux et de secours dépêchés sur les lieux fait état d’au moins un décès officiellement constaté. Plusieurs autres passagers qui se trouvaient à bord du véhicule restent introuvables à cette heure, laissant craindre un alourdissement du bilan humain au fur et à mesure de la progression des opérations de fouille subaquatique.


Dès la notification de l’alerte, un important détachement de la Gendarmerie nationale ainsi que les équipes spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont été projetés sur le site du sinistre. Les plongeurs des unités de secours s'activent pour localiser l’épave du minibus et extraire d'éventuels survivants, appuyés spontanément par des riverains et des conducteurs de pirogues de pêche artisanale installés à proximité du pont.


L’accident a suscité une vive émotion au sein de la capitale de la région Sud, où une foule compacte de curieux et de familles de voyageurs s’est regroupée sur les barrières de sécurité et les berges menant au pont Émile Badiane. Les forces de l'ordre s'attachent à sécuriser le périmètre routier pour faciliter la rotation des ambulances. Les investigations techniques ont été confiées aux unités de gendarmerie pour déterminer l’origine exacte de cette trajectoire tragique.


MS/NDARINFO

 


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