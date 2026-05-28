Gendarmerie : la Brigade de Recherches de Dakar frappe un grand coup et saisie 46 millions FCFA

La Brigade de Recherches de Dakar a procédé, mardi 26 mai 2026, au démantèlement complet d’un réseau présumé spécialisé dans le faux monnayage et l’escroquerie. Cette opération majeure s'inscrit directement dans le cadre du plan global de lutte contre la criminalité mené avec rigueur par la Gendarmerie nationale.



Selon une note officielle rendue publique mercredi soir par le commandement de la gendarmerie, le coup de filet a permis la saisie d'une importante quantité de faux billets estimés à une valeur totale de 46 648 000 francs CFA, ainsi que l’interpellation de plusieurs suspects clés impliqués dans ce trafic de fausse monnaie.





L'enquête a été déclenchée à la suite d'un renseignement précis faisant état de l’existence d’un réseau criminel impliqué dans le lavage de billets noirs. Afin de vérifier les informations recueillies et d’identifier l’ensemble des membres du groupe, un dispositif d’infiltration et de surveillance étroite a été mis en place par les éléments de la Brigade de Recherches.





Après plusieurs jours d'un suivi opérationnel minutieux, les gendarmes sont passés à l'action en interceptant deux suspects à hauteur de la localité de Dalifort, alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule particulier. La fouille minutieuse de l'habitacle a permis de découvrir une grande quantité de papiers noirs découpés au format de billets de 100 dollars américains, destinés à des opérations de contrefaçon, dont la contrevaleur a été évaluée à 46 648 000 francs CFA.





Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'au cerveau présumé et fournisseur du matériel de contrefaçon. Localisé et arrêté dans la zone côtière de Kayar, ce troisième individu a reconnu, lors de son interrogatoire, avoir remis les coupures en dollars à l’un des suspects initiaux.



Son objectif était de trouver un technicien spécialisé capable de procéder au nettoyage chimique de ces billets noirs. Les trois individus interpellés ont été placés en position de garde à vue dans les locaux de la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit activement afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices.





MS/NDARINFO





