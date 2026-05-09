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Meeting de Mbour : Le Dr Serigne Guèye Diop lance l'appel pour la candidature de Diomaye Faye en 2029

Samedi 9 Mai 2026 - 20:26

Meeting de Mbour : Le Dr Serigne Guèye Diop lance l'appel pour la candidature de Diomaye Faye en 2029
Prenant la parole lors du grand meeting « Sargal Diomaye », le Dr Serigne Guèye Diop, Ministre de l’Industrie et du Commerce, a lancé un appel pour la candidature du Président Bassirou Diomaye Faye à un second mandat lors de l’élection présidentielle de 2029.


Dans un discours teinté de fermeté, le Dr Diop a tenu à affirmer l'indépendance et la détermination des soutiens du Chef de l'État. « Nous ne sommes pas des cabines téléphoniques que l'on manipule. Nous sommes des personnes libres et sous le joug de personne », a-t-il martelé, balayant ainsi les critiques sur d'éventuelles pressions au sein de la coalition. Pour lui, le bilan actuel et la vision du « Projet » justifient dès à présent la nécessité d'une continuité au-delà de 2029.


L'engagement du maire de Sandiara a pris une dimension solennelle lorsqu'il a évoqué le combat politique à venir. « Nous allons nous battre pour sa candidature au prix de nos vies », a-t-il déclaré.  


MS/NDARINFO

 


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