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Congé de maternité de 18 semaines : le RENAFETS salue l’engagement de Diomaye Faye

Lundi 4 Mai 2026 - 21:04

Congé de maternité de 18 semaines : le RENAFETS salue l’engagement de Diomaye Faye

Le Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (RENAFETS) exprime sa "profonde satisfaction" au lendemain de la fête du Travail 2026. La principale organisation faîtière des travailleuses salue l'écho favorable du président Bassirou Diomaye Faye à la revendication historique d'allongement du congé de maternité de 14 à 18 semaines.


Pour la structure dirigée par Fatoumata Bintou Yafa, cet engagement national marque un tournant décisif pour la justice sociale et la protection de la santé de la mère et du nouveau-né. Outre l'extension du congé, le réseau se réjouit de la transmission à l'Assemblée nationale du nouveau Code du travail et du projet de mise en place de crèches sur les lieux de travail.


Cette victoire, fruit de longues années de plaidoyer syndical, attend désormais d'être gravée dans la loi par le pouvoir législatif.
 

MS/NDARINFO
 



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