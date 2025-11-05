L’Assemblée nationale entame l’examen du budget 2026, le 06 novembre

L’Assemblée nationale du Sénégal débute, ce jeudi 6 novembre, l’examen du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’exercice 2026.





Les travaux, menés sous la houlette de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, s’étendront jusqu’au 21 novembre. Durant cette période, les ministres défileront devant les députés pour défendre les crédits alloués à leurs départements respectifs.





La session s’ouvrira par les auditions du ministre des Finances et du Budget, suivie de celle du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. Le ministère des Forces armées clôturera la première journée.





Plus d’une vingtaine de départements ministériels seront entendus, notamment ceux en charge de l’Éducation nationale, de la Santé, de l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Énergie, du Numérique, de la Transition écologique, du Commerce et de l’Industrie.





L’ordre de passage a été établi par la Conférence des Présidents. Les travaux s’achèveront par l’examen des dépenses communes et la validation du PLF, prévue le 21 novembre lors de la dernière séance de la commission.



À l’issue de cette phase, le texte sera transmis à la plénière pour examen et adoption.







