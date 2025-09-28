La CJRS condamne le traitement infligé aux journalistes à Keur Massar Sud

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a exprimé sa vive indignation suite au traitement infligé par le maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, et certains de ses agents aux journalistes venus couvrir des opérations de déguerpissement dans la commune.





Selon le communiqué publié ce lundi, les professionnels des médias ont été victimes d’intimidations, de menaces et d’entraves flagrantes à leur liberté de travail, des agissements qualifiés de grave atteinte à la liberté de la presse, garantie par la Constitution sénégalaise et les conventions internationales ratifiées par le Sénégal.





La CJRS déplore que ces incidents surviennent le 28 septembre, Journée internationale de l’accès universel à l’information, soulignant l’importance de garantir la transparence, la liberté de la presse et le droit des citoyens à être informés.





Le communiqué rappelle que les journalistes sont des témoins indépendants chargés de rendre compte des faits, et que toute atteinte à leur intégrité ou tentative de les réduire au silence prive les citoyens de leur droit à une information libre et plurielle.





En conséquence, la CJRS condamne ces actes, interpelle les autorités compétentes pour que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées, rappelle aux élus et collaborateurs le respect du travail des journalistes comme pilier essentiel de la démocratie, réaffirme sa solidarité avec les journalistes victimes et se tient à disposition des confrères pour toute assistance médicale ou juridique suite à ces incidents.





La CJRS appelle enfin les acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de retenue et de responsabilité dans leurs rapports avec la presse et réaffirme son engagement à défendre la liberté de la presse et la dignité des journalistes dans toutes les circonstances.





