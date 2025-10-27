La demande de mise en accusation de Macky Sall rejetée pour vice de forme

Le Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal a rejeté, ce lundi, la proposition de résolution visant à engager la mise en accusation de l’ancien président Macky Sall devant la Haute Cour de Justice, a-t-on appris de source parlementaire.





Le rejet est motivé par un vice de forme : l’initiateur de la demande, le député Guy Marius Sagna, n’aurait pas respecté les critères procéduraux requis pour ce type de saisine. Le Bureau ne s’est toutefois pas prononcé sur le fond de la résolution, laissant la possibilité d’une relance de la procédure dans les formes.





L’affaire suscite déjà de vives réactions dans l’opinion et sur les réseaux sociaux, où les partisans du député évoquent une obstruction politique, tandis que d'autres appellent au strict respect du droit parlementaire.





Cette demande visait à examiner d’éventuelles responsabilités de l’ancien chef de l’État dans des affaires présumées liées à sa gestion passée. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les anciens présidents et ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions



