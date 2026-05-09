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La pique d'Abdourahmane Diouf : « Les statistiques individuelles ne nous intéressent pas, les échappés solitaires non plus »

Samedi 9 Mai 2026 - 23:55

La pique d'Abdourahmane Diouf : « Les statistiques individuelles ne nous intéressent pas, les échappés solitaires non plus »

Le stade Caroline Faye de Mbour a été le théâtre d’un véritable exercice de recadrage doctrinal ce samedi 9 mai 2026. S’exprimant lors du meeting de la coalition « Diomaye Président », le Ministre Abdourahmane Diouf a livré un plaidoyer musclé pour l’unité et la discipline collective, n’hésitant pas à envoyer des piques acerbes à ceux qui seraient tentés par des aventures personnelles au sein de la mouvance présidentielle.
 

Halte aux « statistiques individuelles »

 

Rejetant catégoriquement les logiques de personnalisation du pouvoir, le ministre a rappelé aux responsables présents que seule la réussite de l'équipe gouvernementale importe.

« Un bilan d’équipe. Des statistiques individuelles, ça ne nous intéresse pas. Les échappés solitaires, ça ne nous intéresse pas. Nous avons un seul élu », a-t-il martelé sous les acclamations. Pour Abdourahmane Diouf, la dispersion des énergies dans des calculs de carrière est le principal danger qui guette le régime.
 

« Le Président est le patron de tous »

Dans une mise au point institutionnelle sans équivoque, le ministre a tenu à rétablir la hiérarchie républicaine. Il a rappelé avec force que Bassirou Diomaye Faye est l’unique autorité investie par le suffrage universel. Selon lui, le Chef de l’État est le « patron du Premier ministre, des ministres, des directeurs généraux, des préfets, des maires et des gouverneurs ». Un rappel à l'ordre qui vise à stopper toute cacophonie et à assurer que tous les leviers de l’administration travaillent dans une seule et même direction.
 

Le « seul gardien » de la République

 

Poursuivant son offensive contre ceux qu'il appelle les « gardiens autoproclamés » du temple, Abdourahmane Diouf a dénoncé la multiplication des prises de position individuelles. « Je vous avais dit que les gardiens commençaient à pulluler. Nous avons choisi un seul gardien qui vaille », a-t-il déclaré, désignant le Président Diomaye comme l’unique garant de la Constitution et de la République.
 

Enfin, le ministre a conclu sur une note d’apaisement, affirmant que le régime refuse la division du pays. « Nous n’avons pas un peuple de 54 % contre 46 %. Il est le président de tous les Sénégalais », a-t-il conclu, scellant ainsi le pacte de loyauté absolue exigé par la haute direction de l'État à Mbour.
 

MS/NDARINFO


 



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