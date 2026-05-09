NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Mbour : le maire de Ross-Béthio aperçu au meeting de la coalition Diomaye

Samedi 9 Mai 2026 - 20:11

Mbour : le maire de Ross-Béthio aperçu au meeting de la coalition Diomaye
Une silhouette familière a attiré tous les regards ce samedi 9 dans les tribunes du stade Caroline Faye de Mbour. Faly SECK, le maire de la commune de Ross-Béthio, par ailleurs président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV), a été aperçu parmi les officiels et soutiens venus assister au grand meeting de la coalition Diomaye Président. Si sa présence physique ne fait aucun doute, l’édile n’a pas encore franchi le pas d’une officialisation publique de son ralliement.


La présence de l'ancien Directeur de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère de la Santé aux côtés des responsables de PASTEF et de la coalition présidentielle suggère des discussions avancées, même si la prudence reste de mise avant une déclaration solennelle.


Pour la coalition au pouvoir, l'arrivée potentielle du maire de Ross-Béthio représenterait une prise de guerre symbolique et stratégique. Ross-Béthio est une commune carrefour au cœur des enjeux agricoles et du développement rizicole. S'attacher les services d'un ancien DAGE, rompu aux arcanes de la gestion publique et bénéficiant d'une assise électorale locale, permettrait à la mouvance présidentielle de renforcer son maillage dans le département de Saint-Louis.

MS/NDARINFO.COM
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
https://www.adm.sn/
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Meeting de Mbour : Le Dr Serigne Guèye Diop lance l'appel pour la candidature de Diomaye Faye en 2029

09/05/2026

Mbour : le maire de Ross-Béthio aperçu au meeting de la coalition Diomaye

09/05/2026

Mbour : Cheikh Issa Sall annonce son adhésion à la coalition Diomaye Président

09/05/2026

Assemblée nationale : le député Abdou Lahat Ndiaye sous le feu des critiques de son propre camp

09/05/2026

Tensions internes à PASTEF : Keur Massar et Mbour sous haute surveillance après l'annulation de plusieurs activités

09/05/2026

Code électoral : l'Assemblée confirme le texte du 28 avril par une écrasante majorité

09/05/2026