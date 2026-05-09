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« Sargal Diomaye » à Mbour : Le Président prône l'ouverture et le rassemblement des compétences

Samedi 9 Mai 2026 - 21:55

« Sargal Diomaye » à Mbour : Le Président prône l'ouverture et le rassemblement des compétences

Attendu à Nairobi pour le sommet « Africa Forward », le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye n’a pu assister physiquement au grand meeting organisé en son honneur ce samedi 9 mai 2026 à Mbour. Toutefois, par le biais d’un message vidéo fort, diffusé devant une foule immense au stade Caroline Faye, le Président a tenu à marquer sa présence et sa reconnaissance envers ce département qui occupe une place centrale dans son parcours personnel.
 

Le Président Faye a rendu un vibrant hommage à la ville de la Petite Côte, la qualifiant de localité de « vaillants travailleurs et de braves hommes ». Ému, il a rappelé son passage marquant au lycée Demba Diop, lieu où il a obtenu son baccalauréat, jetant ainsi les bases de ses études supérieures à l'UCAD. Pour lui, les valeurs de rigueur et d'engagement acquises durant ces années de formation constituent le socle sur lequel il compte bâtir le développement du Sénégal.
 

Le point d'orgue de son intervention a été son appel solennel à l'unité nationale. Affirmant que la construction du pays nécessite le concours de toutes les forces vives, il a déclaré : « Nous ouvrons nos portes à tous les Sénégalais compétents et engagés ». Cet appel à l'ouverture, lancé en plein meeting de la coalition « Diomaye Président », confirme la volonté de l'exécutif de transcender les clivages partisans pour mobiliser les fils dignes de la nation face à l'ampleur des défis actuels.
 

MS/NDARINFO
 



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