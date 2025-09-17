Lâchers d'eau au barrage de Manantali : mesures de sécurité et prévention des risques d'inondation

Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, Dr Bakary Faty, Directeur de la gestion des ressources en eau, a expliqué les raisons des lâchers d'eau effectués récemment au barrage de Manantali par la Société d’exploitation de Manantali et de Félou (Semaf). Ces lâchers ont été réalisés après que l'ouvrage ait atteint son niveau maximal d'exploitation, suite à de fortes pluies dans le haut bassin du fleuve Sénégal.







Selon le responsable, ces lâchers sont une mesure de sécurité essentielle pour garantir l'équilibre et la stabilité du barrage, tout en évitant tout risque de dépassement du volume de retenue. Dr Faty a rassuré les populations riveraines en affirmant que ces lâchers ne devraient pas entraîner d'inondations majeures, sauf en cas de pluies exceptionnelles en aval. Il a précisé que le débit prévisionnel à Bakel correspond à une crue courante, similaire à celles observées lors des saisons précédentes.







Le responsable a également souligné que l'État a mis en place plusieurs mesures préventives pour répondre aux crues passées. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donné des instructions pour renforcer la coordination avec les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Par ailleurs, le ministère de l'Hydraulique a entrepris des travaux d’endiguement, ainsi que le surcreusement de mares et marigots dans la vallée du fleuve. Des missions de sensibilisation et de prévention ont également été menées auprès des populations riveraines, et des communiqués réguliers sont publiés pour informer et alerter les habitants sur les risques d'inondation.







Ces mesures visent à mieux protéger les populations et leurs biens face aux risques liés aux crues, en garantissant une gestion optimale des ressources en eau.





